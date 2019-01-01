Иванова Анна Олеговна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее лингвистическое образование
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час
Штатный переводчик РАН (IT), опытный репетитор со стажем более 10 лет, высшее лингвистическое образование, дипломы, сертификаты, стажировки, интересные авторские методики обучения.
Подготовка школьников, студентов, аспирантов к сдаче экзаменов и тестированию по английскому языку, подготовка взрослых для успешного прохождения собеседования на английском при приеме на работу, помощь в быстром освоении разговорного английского (постановка произношения и снятие языкового барьера), улучшение знаний грамматики "с нуля" до advanced.
Использование как передовых методик обучения иностранному языку, так и классических методов изучения языка.
Хорошие результаты обучения даже при занятиях один раз в неделю, что подтверждается классификационными оценками учащихся и рекомендациями.
Индивидуальный подход к каждому ученику в зависимости от целей обучения, специализации, способностей и нагрузки.
Возможны занятия у меня дома, 3 мин. пешком от м. НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ.
1984-1989 гг.
Высшее лингвистическое образование
1989-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|750 за час
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