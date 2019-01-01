Штатный переводчик РАН (IT), опытный репетитор со стажем более 10 лет, высшее лингвистическое образование, дипломы, сертификаты, стажировки, интересные авторские методики обучения.

Подготовка школьников, студентов, аспирантов к сдаче экзаменов и тестированию по английскому языку, подготовка взрослых для успешного прохождения собеседования на английском при приеме на работу, помощь в быстром освоении разговорного английского (постановка произношения и снятие языкового барьера), улучшение знаний грамматики "с нуля" до advanced.

Использование как передовых методик обучения иностранному языку, так и классических методов изучения языка.

Хорошие результаты обучения даже при занятиях один раз в неделю, что подтверждается классификационными оценками учащихся и рекомендациями.

Индивидуальный подход к каждому ученику в зависимости от целей обучения, специализации, способностей и нагрузки.

Возможны занятия у меня дома, 3 мин. пешком от м. НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ.