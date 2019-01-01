Мои занятия проходят насыщенно и интересно, в основном, на языке, и не только по учебникам. Что же до последних, предпочитаю аутентичные учебные материалы. Но всегда прислушиваюсь к пожеланиям своих учеников. Моя главная задача - помочь студенту заговорить на языке без страха и комплексов. Но! При этом говорить красиво, емко и грамматически правильно. Поверьте - это возможно..

О себе...

25 лет работы гидом и переводчиком в России и за рубежом (BBC, Rotary Club, Жан Рено, Tour de France, Cognac LHERAUD и др), в том числе с известными представителями деловых кругов и шоу бизнеса.

Диплом МГУ и Сертификат TKT University of Cambridge. Современные международные методики, позволяющие начать быстрое общение на языке. Уровни - от начального до продвинутого. Результативная подготовка к ЕГЭ. FCE, TOEFL, DELF, поступлению во французские вузы.

Я владею Словом, умею завоевать и удержать аудиторию, предана делу, которым занимаюсь. С некоторыми работодателями поддерживаю отношения более 10 лет.

Стоимость занятий:

1000 руб - 60 мин и 1500-1600 руб -.90 мин -средняя школа,

2000 руб - 90 мин - подготовка к межд. экзаменам

2500 руб. - 90 мин- корпоративные занятия + Business English & French

Продолжительность занятий - 60-90 мин.

Первый урок - показательные выступления плюс обязательное тестирование. GRATIS!