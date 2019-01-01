Каткова Виолетта Борисовна
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Родной язык: Русский
Образование: Экономическое и лингвистическое МГУ им. Ломоносова и Cambridge University (TKT)
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час
Мои занятия проходят насыщенно и интересно, в основном, на языке, и не только по учебникам. Что же до последних, предпочитаю аутентичные учебные материалы. Но всегда прислушиваюсь к пожеланиям своих учеников. Моя главная задача - помочь студенту заговорить на языке без страха и комплексов. Но! При этом говорить красиво, емко и грамматически правильно. Поверьте - это возможно..
О себе...
25 лет работы гидом и переводчиком в России и за рубежом (BBC, Rotary Club, Жан Рено, Tour de France, Cognac LHERAUD и др), в том числе с известными представителями деловых кругов и шоу бизнеса.
Диплом МГУ и Сертификат TKT University of Cambridge. Современные международные методики, позволяющие начать быстрое общение на языке. Уровни - от начального до продвинутого. Результативная подготовка к ЕГЭ. FCE, TOEFL, DELF, поступлению во французские вузы.
Я владею Словом, умею завоевать и удержать аудиторию, предана делу, которым занимаюсь. С некоторыми работодателями поддерживаю отношения более 10 лет.
Стоимость занятий:
1000 руб - 60 мин и 1500-1600 руб -.90 мин -средняя школа,
2000 руб - 90 мин - подготовка к межд. экзаменам
2500 руб. - 90 мин- корпоративные занятия + Business English & French
Продолжительность занятий - 60-90 мин.
Первый урок - показательные выступления плюс обязательное тестирование. GRATIS!
1986-1991 гг.
МГУ им. Ломоносова и Cambridge University
1991-2019
Гид, переводчик, преподаватель английского и французского языков, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|750 за час
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|1 ч.
|750 за час
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