Кирсанова Ольга Владимировна
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Родной язык: Русский
Образование: МГЛУ
Опыт работы: 13+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час
Высококвалифицированный специалист с высшим образованием МГЛУ и большим опытом (более 10 лет) преподавания как корпоративный, школьный (частная языковая школа Orange), индивидуальный репетитор, переводчик. Подберу индивидуально программу в зависимости от ваших целей, задач, времени и особенностей восприятия материала.
Изучала язык в Великобритании. Опыт работы в компаниях CROCUS NANO, MAPPER и др. Рекомендации (по требованию). Автор учебника "Английская фонетика и грамматика" для взрослых в доступном изложении.
Программы для корпоративных и индивидуальных клиентов, в тч комбинированные с бизнес тренингами: "Общий + Разговорный", "Успешное интервью", "В командировку", "Переговоры, конференции с иностранными партнерами", "Презентация на английском", "Доступная грамматика +Словарный запас". Популярные интенсивы: "Подготовка к тур поездке", "Снятие языкового барьера", "Собеседование". Подготовка к экзаменам, помощь в учебе. Предлагаю эффективные занятия и удобное расписание в максимально короткие сроки достижение ваших целей и задач.
Не теряйте время! Обращайтесь! Спец условия для корпоративных клиентов
2002-2007 гг.
Cambridge University (UK) по программе CELTA 5, Высшее лингвистическое образование МГЛУ, Лингвист, переводчик
2007-2012
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
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