Высококвалифицированный специалист с высшим образованием МГЛУ и большим опытом (более 10 лет) преподавания как корпоративный, школьный (частная языковая школа Orange), индивидуальный репетитор, переводчик. Подберу индивидуально программу в зависимости от ваших целей, задач, времени и особенностей восприятия материала.



Изучала язык в Великобритании. Опыт работы в компаниях CROCUS NANO, MAPPER и др. Рекомендации (по требованию). Автор учебника "Английская фонетика и грамматика" для взрослых в доступном изложении.



Программы для корпоративных и индивидуальных клиентов, в тч комбинированные с бизнес тренингами: "Общий + Разговорный", "Успешное интервью", "В командировку", "Переговоры, конференции с иностранными партнерами", "Презентация на английском", "Доступная грамматика +Словарный запас". Популярные интенсивы: "Подготовка к тур поездке", "Снятие языкового барьера", "Собеседование". Подготовка к экзаменам, помощь в учебе. Предлагаю эффективные занятия и удобное расписание в максимально короткие сроки достижение ваших целей и задач.

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