Красовская Антонина Витальевна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее лингвистическое образование, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 2000 ₽
за час
Обожаю преподавать английский и видеть успехи своих учеников!
Основатель школы английского языка «Оранж-Инглиш» и автор учебника «Английский для путешественников»!
- ЭФФЕКТИВНО
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- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
- Инстаграм: tonya.eng - там 200 учебных видео-уроков и 30 отзывов от довольных учеников!
- УЧИМ ПО ПЕСНЯМ
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- ПИШИТЕ ВОТСАПП +79175051900
- ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Уроки проходят по Skype.
Стоимость - 2000 руб. за 1 астрономический час (60 минут).
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1996-2001 гг.
Высшее лингвистическое образование, факультет иностранных языков, автор учебника по английскому языку
2000-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|2000 за час
Отзывы
vkolesov
23 декабря 2019 | 15:21
Очень нравятся уроки у Антонины - все направлено на то, чтобы как можно быстрее я смог выучить английский.
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