Красовская Антонина Витальевна

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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее лингвистическое образование, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 2000 ₽
за час

Обожаю преподавать английский и видеть успехи своих учеников!
Основатель школы английского языка «Оранж-Инглиш» и автор учебника «Английский для путешественников»!

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Уроки проходят по Skype.

Стоимость - 2000 руб. за 1 астрономический час (60 минут).


1996-2001 гг.
Высшее лингвистическое образование, факультет иностранных языков, автор учебника по английскому языку
2000-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 2000 за час

Отзывы

vkolesov
23 декабря 2019 | 15:21
Очень нравятся уроки у Антонины - все направлено на то, чтобы как можно быстрее я смог выучить английский.

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