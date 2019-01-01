Лега Полина Петровна
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Родной язык: Русский
Образование: МГПУ им. Ленина, факультет английского языка. Cambridge ESOL
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час
Репетитор английского языка. Диплом МГПУ им. Ленина, факультет английского языка, учитель английского и французского языков.
Cambridge ESOL: преподавательские сертификаты TKT (Teaching Knowledge Test-3 modules, Band 4, с отличием);международный центр "Language Link": курс для преподавателей, "Certificate of Advanced Teacher-Training".
Педагогический университет "Первое сентября": удостоверение об успешном повышении квалификации.
Стажировка в Великобритании: международный центр "The English Language Centre", курс для преподавателей "Teaching Business English".
Уроки английского языка школьникам 9-11 классов, абитуриентам, взрослым. Общий курс английского языка: постановка произношения, грамматика, письменная и устная речь. Школьникам - подготовка к ГИА и ЕГЭ по английскому языку.
Взрослым- курс разговорного, делового английского, подготовка к сдаче TOEFL.
1981-1986 гг.
МГПУ им. Ленина, факультет английского языка. Cambridge ESOL
1986-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|750 за час
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