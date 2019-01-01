Мария Александровна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Московская международная школа переводчиков (ММШП),специальность коммерческий перевод. Сертификат ILEC (International legal English Certificate). Неоднократно проходила обучение в Великобритании по направлениям General English и Business English
Опыт работы: 10+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час
Являюсь дипломированным переводчиком. Помогу подтянуть предмет в школе,объяснить тот материал, с которым у ученика имеются проблемы, помогу правильно и качественно выполнить домашнее задание по английскому языку.
Также преподаю английский язык для юристов.
При обучении использую наиболее подходящее учебное пособие, а также дополнительные материалы с учетом целей и задач ученика.
2003-2008 гг.
Московская международная школа переводчиков (ММШП),специальность коммерческий перевод. Сертификат ILEC (International legal English Certificate)Неоднократно проходила обучение в Великобритании по направлениям General English и Business English.
2008-2019
Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
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