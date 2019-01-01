Являюсь дипломированным переводчиком. Помогу подтянуть предмет в школе,объяснить тот материал, с которым у ученика имеются проблемы, помогу правильно и качественно выполнить домашнее задание по английскому языку.

Также преподаю английский язык для юристов.

При обучении использую наиболее подходящее учебное пособие, а также дополнительные материалы с учетом целей и задач ученика.