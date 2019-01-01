Мартиросян Александр Рафаелович
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Родной язык: Русский
Образование: Kембриджский университет
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
С 2015-2016 жил в США, Калифорния, занимался переводами и преподаванием английского языка. 2016-2018 жил в Мексике, Канкун, работал в туризме, направление США и Канада.
Любой уровень, с «нуля» до "продвинутого". Есть большой опыт и методика для тех, кто с "0". Срок достижения среднего уровня (intermediate) 8-9 месяцев (при регулярных, не менее 2 раза в неделю занятиях со мной, и минимум 1 час самостоятельных занятий в день).Обучаю технике запоминания иностранных слов. Учебники, практически, не использую, - есть достаточно собственных, проверенных на практике, материалов. Берусь за «тяжелые» и «запущенные» случаи. Общий и деловой английский. Готовлю к экзаменам на международные сетификаты - IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE.
Опыт -15 лет. Сертификат Кембриджа CPE - Proficiency in English, общий английский, уровень образованного носителя языка, BEC Higher, бизнес английский, продвинутый уровень.
Автор мобильного приложения для Iphone и Ipad для изучения английских фразовых глаголов, - вошло в Топ 30 программ для изучения английского языка в рунете.
Почитать подробно о том, как проходят занятия, о методах вообще, и почему, например, я не являюсь поклонником коммуникативного метода, можно на моих сайтах.
Занимаюсь в Москве и по Скайп.
Удачи!
1993-1998 гг.
Kембриджский университет, сертификаты: Proficiency(язык на уровне образованного носителя), BEC Higher - деловой английский. Автор приложения для Iphone, Ipad по английским фразовым глаголам. Жил и работал в США.
1998-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
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