С 2015-2016 жил в США, Калифорния, занимался переводами и преподаванием английского языка. 2016-2018 жил в Мексике, Канкун, работал в туризме, направление США и Канада.



Любой уровень, с «нуля» до "продвинутого". Есть большой опыт и методика для тех, кто с "0". Срок достижения среднего уровня (intermediate) 8-9 месяцев (при регулярных, не менее 2 раза в неделю занятиях со мной, и минимум 1 час самостоятельных занятий в день).Обучаю технике запоминания иностранных слов. Учебники, практически, не использую, - есть достаточно собственных, проверенных на практике, материалов. Берусь за «тяжелые» и «запущенные» случаи. Общий и деловой английский. Готовлю к экзаменам на международные сетификаты - IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE.

Опыт -15 лет. Сертификат Кембриджа CPE - Proficiency in English, общий английский, уровень образованного носителя языка, BEC Higher, бизнес английский, продвинутый уровень.

Автор мобильного приложения для Iphone и Ipad для изучения английских фразовых глаголов, - вошло в Топ 30 программ для изучения английского языка в рунете.

Почитать подробно о том, как проходят занятия, о методах вообще, и почему, например, я не являюсь поклонником коммуникативного метода, можно на моих сайтах.



Занимаюсь в Москве и по Скайп.

Удачи!