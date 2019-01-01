Английский язык взрослым и детям. Любой уровень. Преподавательский стаж - 17 лет. ЕГЭ, ОГЭ, IELTS, TOEFL, PET. Бизнес-английский. Автор пяти экспресс-курсов. Грамматика - от базовой до восьмидесятого уровня) Разговорная практика - можем хоть три часа подряд говорить на английском. Грамотное изложение мысли в письменном (печатном) виде. Эссе, дружеская и деловая переписка. Учебные материалы рекомендую в зависимости от целей и предпочтений ученика.