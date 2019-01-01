Мартыненко Екатерина Васильевна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Два высших образования. Лингвист-преподаватель (УРАО) и юрист (МГЮА). Международные сертификаты TEFL (подтверждает квалификацию преподавателя английского), TEYL (преподаватель английского для детей), TBE (бизнес-английский)
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1100 ₽
за час
Английский язык взрослым и детям. Любой уровень. Преподавательский стаж - 17 лет. ЕГЭ, ОГЭ, IELTS, TOEFL, PET. Бизнес-английский. Автор пяти экспресс-курсов. Грамматика - от базовой до восьмидесятого уровня) Разговорная практика - можем хоть три часа подряд говорить на английском. Грамотное изложение мысли в письменном (печатном) виде. Эссе, дружеская и деловая переписка. Учебные материалы рекомендую в зависимости от целей и предпочтений ученика.
2000-2008 гг.
Два высших образования. Лингвист-преподаватель (УРАО) и юрист (МГЮА). Международные сертификаты TEFL (подтверждает квалификацию преподавателя английского), TEYL (преподаватель английского для детей), TBE (бизнес-английский)
2002-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор, автор учебников
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1100 за час
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