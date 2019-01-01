Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом (Университет им. Сергио Арболеды, Богота, Колумбия, в тесном сотрудничестве с преподавателями-носителями языка). В течение многих лет работала на курсах иностранных языков, как в Боготе, так и в Москве, в т.ч. в МЦО при Коллежде МИД.

Чему и как я учу?



Для разных категорий учащихся я использую разные методики.

Имею большой опыт с детьми от 6 до 10 лет (работаю по методике и пособиям Валерии Мещеряковой), а также со взрослыми false beginners (ситуация: "когда-то учил английский в школе, но говорить не могу"). С ними я занимаюсь по специальному интенсивному курсу Валерии Мещеряковой для взрослых. Результат - снятие языкового барьера, свободное общение на языке. Со взрослыми студентами НАЧАЛЬНОГО этапа занимаюсь по известным зарубежным УМК - New English File и Cutting Edge.

Также я помогаю школьникам в выполнении домашних заданий и готовлю их к экзаменам PET, ОГЭ, ЕГЭ. Взрослых учащихся уровня INTERMEDIATE готовлю к международному экзамену FCE. Грамматику я объясняю доходчиво, простым языком, с большим количеством примеров. Общение на занятии c самого начала идет главным образом на английском языке, начиная с уровня Pre-Intermediate - ТОЛЬКО на нем. Сочетаю вышеуказанные методики с собственными наработками. Широко использую видео- и аудио материалы, аудиокниги, интернет-ресурсы.