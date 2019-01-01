Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.

Я специализируюсь на подготовке к Кембриджским экзаменам (FCE, CAE, CPE и IELTS), а также старшеклассников к ЕГЭ (90 баллов и выше), взрослых по общему и бизнес-курсам. Подготовкой к экзаменам занимаюсь 15 лет, в том числе в языковой школе ВКС, являющейся авторизованным центром по подготовке и проведению международных экзаменов, и в НИУ-ВШЭ, на Факультете мировой экономики и мировой политики

Индивидуальные занятия и занятия в мини-группах я провожу рядом со ст. Проспект Вернадского, Университет, Октябрьская, Ленинский проспект и Новые Черемушки. Также возможен выезд в центр и занятия по скайпу.