Михайлова Мария
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Родной язык: Русский
Образование: Преподаватель ГУ-ВШЭ, диплом МГЛУ (ИнЯз им. Мориса Тореза), Кембриджские сертификаты (CAE (A), CPE (A))
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 2000 ₽
за час
Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.
Я специализируюсь на подготовке к Кембриджским экзаменам (FCE, CAE, CPE и IELTS), а также старшеклассников к ЕГЭ (90 баллов и выше), взрослых по общему и бизнес-курсам. Подготовкой к экзаменам занимаюсь 15 лет, в том числе в языковой школе ВКС, являющейся авторизованным центром по подготовке и проведению международных экзаменов, и в НИУ-ВШЭ, на Факультете мировой экономики и мировой политики
Индивидуальные занятия и занятия в мини-группах я провожу рядом со ст. Проспект Вернадского, Университет, Октябрьская, Ленинский проспект и Новые Черемушки. Также возможен выезд в центр и занятия по скайпу.
1997-2002 гг.
Преподаватель ГУ-ВШЭ, диплом МГЛУ (ИнЯз им. Мориса Тореза), Кембриджские сертификаты (CAE (A), CPE (A))
2002-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|2000 за час
|Подготовка к международным экзаменам
|1 ч.
|2000 за час
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|1 ч.
|2000 за час
|Корпоративный курс английского
|1 ч.
|2000 за час
|Английский по скайпу
|1 ч.
|2000 за час
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