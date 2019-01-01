Готовлю к ЕГЭ, ГИА (от 98 до 73 баллов у моих учеников на экзамене).

Деловой английский для взрослых (Среди клиентов ММВБ, Роснефть, Абсолют Банк, Оливье и др.)

Подготовка к сдаче IELTS.

Разговорный английский, интенсив выезжающим за границу.

Возможны занятия по СКАЙП!

Работаю со взрослыми и подростками от 14 лет. Опыт работы более 12 лет. (33года)

На занятиях пользуемся доской, смотрим видео. Урок максимально интерактивен.

Более подробно с методикой, пособиями, которые я использую, примерным планом урока и др.полезной информацией можете ознакомиться на моем сайте.

Провожу занятия в Одинцово, выезжаю в ЗАО, ЦАО. Другие районы Москвы по запросу.