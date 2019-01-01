Минакова Анна Игоревна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, диплом МГУ
Опыт работы: 12+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час
Готовлю к ЕГЭ, ГИА (от 98 до 73 баллов у моих учеников на экзамене).
Деловой английский для взрослых (Среди клиентов ММВБ, Роснефть, Абсолют Банк, Оливье и др.)
Подготовка к сдаче IELTS.
Разговорный английский, интенсив выезжающим за границу.
Возможны занятия по СКАЙП!
Работаю со взрослыми и подростками от 14 лет. Опыт работы более 12 лет. (33года)
На занятиях пользуемся доской, смотрим видео. Урок максимально интерактивен.
Более подробно с методикой, пособиями, которые я использую, примерным планом урока и др.полезной информацией можете ознакомиться на моем сайте.
Провожу занятия в Одинцово, выезжаю в ЗАО, ЦАО. Другие районы Москвы по запросу.
2002-2007 гг.
Диплом МГУ преподаватель английского языка
2007-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
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