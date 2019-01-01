Уроки английского языка. Профессионально, увлекательно и эффективно! Преподаватель с педагогическим и психологическим образованием и большим стажем работы со взрослой аудиторией.

В кратчайшие сроки помогу Вам научиться говорить на английском языке и понимать английскую речь на слух. Интересно объясню нюансы.

Никогда этот язык больше не будет Вам чужим!

Вы получите практические навыки, которые сможете использовать в общении с иностранцами и зарубежом с самых первых занятий.

А если у Вас есть конкретные цели в изучении, предложу кратчайший путь к их достижению.

Увлекательный процесс занятий плюс устойчивый результат-это то, что будет вдохновлять Вас снова и снова в освоении языка.

Обучение через Скайп и лично (предпочтительно у преподавателя, м.Каширская)

Жду Вас у себя на уроках!