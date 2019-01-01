Наталья Пастух

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Родной язык: Русский
Образование: Высшее педагогическое образование
Опыт работы: 14+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час

Уроки английского языка. Профессионально, увлекательно и эффективно! Преподаватель с педагогическим и психологическим образованием и большим стажем работы со взрослой аудиторией.

В кратчайшие сроки помогу Вам научиться говорить на английском языке и понимать английскую речь на слух. Интересно объясню нюансы.

Никогда этот язык больше не будет Вам чужим!
Вы получите практические навыки, которые сможете использовать в общении с иностранцами и зарубежом с самых первых занятий.

А если у Вас есть конкретные цели в изучении, предложу кратчайший путь к их достижению.
Увлекательный процесс занятий плюс устойчивый результат-это то, что будет вдохновлять Вас снова и снова в освоении языка.

Обучение через Скайп и лично (предпочтительно у преподавателя, м.Каширская)

Жду Вас у себя на уроках!

1999-2004 гг.
м (МПГУ), специалист, зарубежные стажировки.
2004-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 750 за час

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