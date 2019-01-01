Наталья Пастух
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее педагогическое образование
Опыт работы: 14+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час
Уроки английского языка. Профессионально, увлекательно и эффективно! Преподаватель с педагогическим и психологическим образованием и большим стажем работы со взрослой аудиторией.
В кратчайшие сроки помогу Вам научиться говорить на английском языке и понимать английскую речь на слух. Интересно объясню нюансы.
Никогда этот язык больше не будет Вам чужим!
Вы получите практические навыки, которые сможете использовать в общении с иностранцами и зарубежом с самых первых занятий.
А если у Вас есть конкретные цели в изучении, предложу кратчайший путь к их достижению.
Увлекательный процесс занятий плюс устойчивый результат-это то, что будет вдохновлять Вас снова и снова в освоении языка.
Обучение через Скайп и лично (предпочтительно у преподавателя, м.Каширская)
Жду Вас у себя на уроках!
1999-2004 гг.
м (МПГУ), специалист, зарубежные стажировки.
2004-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|750 за час
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