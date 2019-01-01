Разговорный и деловой английский. Подготовка к собеседованию на английском языке. Business English dialogue. Подготовка в ВУЗы (акцент на разговорной практике, грамматике).

Моя главная цель – научить интуитивно понимать структуру языка, его грамматику, стилистику, осваивать большой объём широко используемых слов и фраз в разных сферах, а самое главное – научить применять знания.

Частный преподаватель по английскому языку приглашает на занятия. В своей работе использую методики, исходя из потребностей обучающегося

Преподаватель и переводчик высшей квалификации дает уроки английского и немецкого языков детям и взрослым любого уровня с индивидуальным подбором программы и методики.

Только аутентичные материалы, фокус на развитие навыков устной речи и понимания на слух, разговорная грамматика

Дорогие друзья! Буду рада видеть всех и каждого! Я не буду говорить громких слов, вы сами увидите результат.

Преподаю английский, французский, русский и немецкий язык от начального до продвинутого уровня (немецкий - от начального до В1) через Skype.

Любой уровень от 0 до Advanced. Взрослые; дети от 6 лет; школьники обычных и специализированных школ, лицеев и гимназий; учащиеся выпускных классов и абитуриенты; студенты.

Квалифицированный преподаватель с дипломом ИнЯза и большим опытом переводческой и педагогической работы научит вас английскому языку с любого уровня.

С 2015-2016 жил в США, Калифорния, занимался переводами и преподаванием английского языка. 2016-2018 жил в Мексике, Канкун, работал в туризме, направление США и Канада.

Максимальная эффективность в минимальные сроки! Ваш персональный кратчайший путь к успеху в овладении иностранным языком – это реальная экономия средств и времени при наиболее полной реализации ваших целей.

Английский язык с преподавателем ИнЯза им. М.Тореза (МГЛУ). Выезд на занятия в пределах МКАД. Опыт преподавания – 24 года.

Более двух лет проживал и работал в США. Владею английским языком на уровне носителя.

Преподавала в МГЛУ, в школе. Двадцать пять лет работала в языковой среде переводчиком/редактором в Посольстве США в Москве.

Мои занятия проходят насыщенно и интересно, в основном, на языке, и не только по учебникам. Что же до последних, предпочитаю аутентичные учебные материалы. Но всегда прислушиваюсь к пожеланиям своих учеников.

Мои занятия – это качественный тренинг по разговорному английскому и испанскому с нулевого уровня для сотрудников и руководителей компаний (огромный опыт работы), школьников старших классов (индивидуально и в группах). С удовольствием занимаюсь со студентами технических специальностей и аспирантами (подготовка к зачётам, экзаменам, кандидатский минимум по английскому).

Быстрое развитие навыков разговорной и письменной речи. Базовый курс для взрослых и детей от 12 лет.

Являясь экзаменатором IELTS, я провожу тренировочные экзамены, разбираю ваши ошибки и даю рекомендации, как повысить балл. Я живу в Ванкувере уже десятый год и 12-й год преподаю английский язык, из них 6 лет - по скайпу.

Perspectives Lux Вас ожидают: 100% быстро и эффективно за 1 месяц выучить английский разговорный язык, а также подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и в ВУЗ по английскому и русскому языку за 53 часа по Skype. Начните быстро разговаривать по-английски с красивым английским акцентом как носитель.

Добрый день. Меня зовут Людмила. Я закончила Томский Государственный Педагогический Университет, Факультет иностранных языков и Московский Инженерно-Строительный Институт.

В прошлом англоязычный журналист. Учу взрослых людей английскому языку. Готовлю к IELTS. Уровень учеников - любой. Мой уровень - близкий к носителю.

Если Вы много путешествуете, общаетесь с иностранными партнерами на работе и чувствуете себя не очень комфортно, я обещаю максимальную помощь со своей стороны при условии, что Вы готовы работать и выполнять домашние задания.

Вы начнете говорить уже с ПЕРВОГО занятия! Я ставлю правильную и БЕГЛУЮ разговорную речь и МЫШЛЕНИЕ на языке, отрабатываю 100% понимание вами на слух беглой речи носителей языка с различными региональными акцентами.

Hello & Buongiorno! Предлагаю уроки английского и итальянского языка по Skype (любой уровень). Индивидуально и в парах. Опыт работы - с 2004 г.

Я — преподаватель Московского государственного лингвистического университета,ведущего лингвистического вуза России, а также у меня свой учебный центр «Команда профессионалов»

Меня зовут Татьяна. Я увлеченный и ответственный преподаватель. Весь материал объясняю системно, логично, доступно. Помогаю разобраться и понять систему языка. Развиваю навыки понимания устной речи на слух и умения правильно изъясняться и быть понятым собеседником.

Являюсь преподавателем с высшим лингвистическим ПЕДАГОГИЧЕСКИМ (!) образованием (красный диплом МГЛУ им. Мориса Тореза) со стажем 14 лет.

Я специализируюсь на преподавании английского как иностранного на протяжении десяти лет. Моя квалификация подтверждена международным сертификатом CELTA (Cambridge English Language Assessment), который позволяет преподавать английский как иностранный по всему миру.

Много лет проживаю в США. Провожу индивидуальные занятия по английскому языку по скайпу.

Занятия со взрослыми учащимися и с детьми. Все аспекты языка: постановка произношения, лексика, грамматика, разговорная речь. Разнообразные программы, в основном базирующиеся на британских учебных пособиях. Выбираем пособия в соответствии с вашими целями!

Английский можно учить с удовольствием! Классический, разговорный, бизнес-курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, обучение взрослых и детей.

Эффективные и запоминающиеся уроки для детей и взрослых! Английский язык – живой и реальный – для дошкольников, школьников и взрослых.

Вы будете говорить по-английски уже с ПЕРВОГО занятия. Используется только интенсивная разговорная методика, отрабатываем 100% понимания английского языка на слух с использованием аудио носителей языка. Весомый РЕЗУЛЬТАТ после КАЖДОГО занятия обеспечен.

Являюсь дипломированным переводчиком. Помогу подтянуть предмет в школе,объяснить тот материал, с которым у ученика имеются проблемы, помогу правильно и качественно выполнить домашнее задание по английскому языку

Английский язык взрослым и детям. Любой уровень. Преподавательский стаж - 17 лет. ЕГЭ, ОГЭ, IELTS, TOEFL, PET. Бизнес-английский. Автор пяти экспресс-курсов. Грамматика - от базовой до восьмидесятого уровня)

Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.

Я вас приветствую и желаю всем вам научиться говорить по-английски так же, как вы общаетесь на своем родном языке. Меня зовут Субботин Вадим Геннадьевич, мне 36 лет. Я аттестованный Американским ВУЗом (University of Wyoming)переводчик и дипломированный Кэмбриджским университетом репетитор английского языка в Москве и Московской области с профильным образованием и огромным опытом, более 15лет

Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей

Урок - общение, урок - деятельность, урок - жизнь! Моя отличная репутация, положительные отзывы от учеников и многолетний опыт преподавания - залог Вашего качественного обучения!

Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.

Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.

Если вы хотите: - сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей; - сдать международный экзамен; - повысить общий уровень владения языком; - научиться деловому лексикону; - начать изучать язык с нуля; - подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.

Здравствуйте, меня зовут Марианна! Я опытный преподаватель более чем 15-летним стажем - репетитор английского и французского языков, имею большой опыт в подготовке к международным экзаменам и ЕГЭ

10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике

Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 20 лет

Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве

Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы

Разговорный английский, подготовка к собеседованию, расширение словарного запаса, подготовка к международным экзаменам по английскому, бизнес-английский, английский для детей от 5 лет

Преподаватель английского языка. Образование: МГУ, факультет иностранных языков.Порадуйте себя и своих близких знанием английского языка. Профессиональный репетитор с большим опытом работы свыше 20 лет. Только индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы по изучению английского. Применение классических и современных методик,результат которых Вы почувствуете сразу, использование аудио и видео материалов, грамматика, разговорный английский, преодоление языкового барьера. Максимум эффекта в короткие сроки по специальной программе обучения, составленной индивидуально для Вас и Ваших детей.

Результаты ЕГЭ за 2018 год: 91 и 92 балла. Подготовка к экзамену на основе создания языковой базы плюс отработки типовых заданий и использования разработанных шаблонов. Постоянный набор новой лексики.

Прекрасное образование, многолетний опыт общения с носителями языка, наличие рекомендаций как от индивидуальных, так и корпоративных клиентов составляют основу Вашего качественного образовани

Услуги репетитора английского языка в Москве и Реутове. Программу обучения подбираю индивидуально в зависимости от уровня подготовки и целей ученика. Обязательно прорабатываю навыки по всем аспектам (аудирование, говорение, чтение, письмо). Особое внимание обращаю на развитие навыков общения на иностранном языке. Занимаюсь по учебникам серии New Opportunities издательства Longman, серии учебников по грамматике Реймонда Мёрфи (Essential Grammar in Use, English Grammar in Use) и Advanced Grammar in Use Мартина Хевингса, а также использую различные аудио- и видеоматериалы.

Опытный преподаватель курсов "Лингвистический Центр Пиккадилли" поможет Вам в изучении английского языка. Любой уровень. Подготовка к кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, CAE. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Возможно обучение в мини-группе 2-4 человека или индивидуально. На метро Профсоюзная. Возможен выезд в компании. Подробнее на сайте www.piccadilly1.ru

Английский язык школьникам, взрослым. Обучение с нуля. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Бизнес-курс. Подготовка к сертификатам

Уроки по английскому в Москве для детей и взрослых.Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Интенсивные занятия для успешной сдачи экзаменов

Показать еще

Цены у репетиторов английского языка в Москве?

Цена за занятие в Москве варьируется от 500 рублей до 3000 тысяч. Именно поэтому перед тем, как искать репетитора по английскому языку, необходимо определиться с целью и типом занятий.

Подтянуть знания или обогнать школьную программу Подготовиться к сдаче ГИА и ЕГЭ Подготовиться к собеседованию на английском Подготовиться к сдаче международных экзаменов

Подтянуть знания или обогнать школьную программу поможет опытный преподаватель любого ВУЗа, с опытом репетитора детей младшего и среднего возраста.

А вот для подготовки к сдаче экзаменов как внутри страны, так и к международным мы рекомендуем обратить внимание на тех репетиторов, у которых есть опыт подготовки именно в этой сфере, а также, возможно, опыт самостоятельной сдачи международных экзаменов и/или учебы в соответствующем ВУЗе.

Репетитор английского языка: скайп или личная встреча

Исследования показали, что при обучении через веб-технологии дети младшего и среднего возраста становятся более внимательными. Именно поэтому для школьников рекомендуем обратить внимание на репетиторов английского языка, которые предлагают услуги обучения по скайпу (удаленно). Для детей такой процесс является более увлекательным, помогает более четко выражать свои мысли и задавать вопросы, а веб-камера удерживает внимание как ученика, так и преподавателя.

Репетитор по английскому языку для детей и взрослых на дому – необходим тем, кому интернет технологии даются тяжелее, кому необходимо личное присутствие преподавателя, а также если речь идет о письменной подготовке.

Определились с целями, на каком репетиторе английского остановить выбор?

Когда цели ясны, а репетиторов, которые подходят под критерии все еще много — как выбрать?

Для родителей детей младшего возраста хотим посоветовать присутствие на одном или двух занятиях, а также постараться узнать у ребенка: нравится ли ему репетитор, обратить внимание на то, какое у него настроение до занятий или после. Важно, чтобы ребенку было не только полезно, но и интересно обучаться английскому языку.

Что же касается учеников старших классов и взрослых «детей» - здесь хотим предложить задуматься о предоставлении им собственного выбора любого репетитора, в том числе и по английскому языку. Ведь это именно тот возраст, когда детям необходимо учиться принимать решения и нести за них ответственность.

В целом, важен не только опыт репетитора, но и умение найти подход к ученикам. Даже у опытного и высококвалифицированного преподавателя ученику может не понравиться форма коммуникации, в этом случае не стоит превращать процесс в каторгу — лучше продолжить поиск другого репетитора.

Если вам не удалось подобрать подходящего репетитора: