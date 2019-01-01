Родионова Оксана Валерьевна

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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Диплом - Преподаватель/Лингвист. Опыт - 18 лет
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час

Урок - общение, урок - деятельность, урок - жизнь! Моя отличная репутация, положительные отзывы от учеников и многолетний опыт преподавания - залог Вашего качественного обучения! Я предлагаю Вам "живые", интересные, эффективные уроки. Вы научитесь думать и разговаривать на английском языке без барьера в кратчайшие сроки с нашими общими усилиями!

Формы обучения:
- Индивидуальное и корпоративное обучение:
- Общий разговорный английский (уровни от Stater (нулевой) до Advanced (свободный)
- Деловой английский (уровни от Elementary до Advanced)
- Подготовка к ЕГЭ, ГИА (интенсивный курс (3 месяца обучения)
- Подготовка к сдаче всех видов международных экзаменов: STARTERS, MOOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, BEC, IELTS, TOEFL, и прочих.
- Подготовка дошкольников
- Подготовка к интервью на английском языке при трудоустройстве
-Устные и письменные переводы

Стоимость:
- Обсуждается индивидуально при обращении.

Место проведения занятий:

- У ученика
- У репетитора (Домодедовский район)
- По скайпу (1000 рублей за 60 минут)

 

1998-2003 гг.
Диплом - Преподаватель/Лингвист
2001-2018
Преподаватель английского языка, частный репетитор
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 1000 за час

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