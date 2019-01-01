Урок - общение, урок - деятельность, урок - жизнь! Моя отличная репутация, положительные отзывы от учеников и многолетний опыт преподавания - залог Вашего качественного обучения! Я предлагаю Вам "живые", интересные, эффективные уроки. Вы научитесь думать и разговаривать на английском языке без барьера в кратчайшие сроки с нашими общими усилиями!

Формы обучения:

- Индивидуальное и корпоративное обучение:

- Общий разговорный английский (уровни от Stater (нулевой) до Advanced (свободный)

- Деловой английский (уровни от Elementary до Advanced)

- Подготовка к ЕГЭ, ГИА (интенсивный курс (3 месяца обучения)

- Подготовка к сдаче всех видов международных экзаменов: STARTERS, MOOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, BEC, IELTS, TOEFL, и прочих.

- Подготовка дошкольников

- Подготовка к интервью на английском языке при трудоустройстве

-Устные и письменные переводы

Стоимость:

- Обсуждается индивидуально при обращении.

Место проведения занятий:

- У ученика

- У репетитора (Домодедовский район)

- По скайпу (1000 рублей за 60 минут)