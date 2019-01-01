Шилова Юлия Владиславовна
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Родной язык: Русский
Образование: Преподаватель с дипломом МГЛУ им.М.Тореза, сертификаты CAE и CPE, стажировки в Великобритании, опыт работы - 20 лет, кандидат пед.наук
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 2000 ₽
за час
Профессионально занимаюсь корпоративным обучением и обучением взрослых. Также даю частные уроки (взрослые и старшие школьники).
Наработанная методика, собственный стиль преподавания (не работаю по принципу "прошли учебник").
Системный подход к обучению.
Занятия в интерактивном формате с элементами языкового тренинга.
Тщательная отработка материала в устной речи.
Детальный план работы на каждое занятие.
Умею просто и лаконично объяснять сложные темы.
Постренинговое сопровождение: комплкет таблиц, схем, mind maps, презентаций по основным темам курса.
Доброжелательная обстановка на занятии. Организованность, пунктуальность.
Хорошо понимаю специфику обучения взрослых.
Юридическая и финансовая прозрачность.
Зарегистрировано ИП, возможность безналичной оплаты.
Опыт работы в российских и иностранных компаниях в качестве преподавателя с 2006 года.
Группы, индивидуальные занятия. Выезд в офис компании.
Разговорный, деловой язык, включая обучение навыкам деловой коммуникации, узкоспециальная тематика (реклама, маркетинг, логистика, управление качеством).
Экспресс-курс для решения конкретных задач и программы под запрос клиента.
Готовлю к IELTS, FCE.
Без "воды", болтовни, "уникальных" методик. Совместная работа на ваш результат.
Умею решать нестандартные задачи.
1994-1999 гг.
Преподаватель с дипломом МГЛУ им.М.Тореза, сертификаты CAE и CPE, стажировки в Великобритании, опыт работы - 20 лет, кандидат пед.наук
1999-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|2000 за час
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|2000 за час
|Корпоративный английский
|1 ч.
|2000 за час
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