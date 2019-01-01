Образование: Преподаватель с дипломом МГЛУ им.М.Тореза, сертификаты CAE и CPE, стажировки в Великобритании, опыт работы - 20 лет, кандидат пед.наук

Профессионально занимаюсь корпоративным обучением и обучением взрослых. Также даю частные уроки (взрослые и старшие школьники).



Наработанная методика, собственный стиль преподавания (не работаю по принципу "прошли учебник").

Системный подход к обучению.

Занятия в интерактивном формате с элементами языкового тренинга.

Тщательная отработка материала в устной речи.

Детальный план работы на каждое занятие.

Умею просто и лаконично объяснять сложные темы.

Постренинговое сопровождение: комплкет таблиц, схем, mind maps, презентаций по основным темам курса.

Доброжелательная обстановка на занятии. Организованность, пунктуальность.

Хорошо понимаю специфику обучения взрослых.

Юридическая и финансовая прозрачность.

Зарегистрировано ИП, возможность безналичной оплаты.



Опыт работы в российских и иностранных компаниях в качестве преподавателя с 2006 года.

Группы, индивидуальные занятия. Выезд в офис компании.

Разговорный, деловой язык, включая обучение навыкам деловой коммуникации, узкоспециальная тематика (реклама, маркетинг, логистика, управление качеством).

Экспресс-курс для решения конкретных задач и программы под запрос клиента.

Готовлю к IELTS, FCE.

Без "воды", болтовни, "уникальных" методик. Совместная работа на ваш результат.

Умею решать нестандартные задачи.