Синагра Радмила Владимировна
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Родной язык: Русский
Образование: Диплом Кембриджского университета, МГУ им. Ломоносова по специальности Русский как Иностранный
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 2000 ₽
за час
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 20 лет.
Я работаю по современным коммуникативным методикам и могу подготовить к ОГЭ, ЕГЭ, FCE, IELTS, помогу Вам в освоении Английского и Итальянского языков, а также Русского как Иностранного.
У меня есть опыт корпоративной работы в компаниях Enel, Eni Energhia, Сбербанк Центральный офис, Europlan, КолАвиа, банк УралСиб, Тойота банк и т.д.
Работаю как со взрослыми, так и детьми.
Групповые и индивидуальные занятия.
1991-1996 гг.
МГУ им. Ломоносова и Cambridge Universit
1999-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|2000 за час
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|1 ч.
|2000 за час
|Английский для детей
|1 ч.
|2000 за час
|Корпоративный курс английского
|1 ч.
|2000 за час
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