Образование: Диплом Кембриджского университета, МГУ им. Ломоносова по специальности Русский как Иностранный

Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 20 лет.

Я работаю по современным коммуникативным методикам и могу подготовить к ОГЭ, ЕГЭ, FCE, IELTS, помогу Вам в освоении Английского и Итальянского языков, а также Русского как Иностранного.

У меня есть опыт корпоративной работы в компаниях Enel, Eni Energhia, Сбербанк Центральный офис, Europlan, КолАвиа, банк УралСиб, Тойота банк и т.д.

Работаю как со взрослыми, так и детьми.

Групповые и индивидуальные занятия.