Синагра Радмила Владимировна

0
Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Диплом Кембриджского университета, МГУ им. Ломоносова по специальности Русский как Иностранный
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 2000 ₽
за час

Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 20 лет.

Я работаю по современным коммуникативным методикам и могу подготовить к ОГЭ, ЕГЭ, FCE, IELTS, помогу Вам в освоении Английского и Итальянского языков, а также Русского как Иностранного.

У меня есть опыт корпоративной работы в компаниях Enel, Eni Energhia, Сбербанк Центральный офис, Europlan, КолАвиа, банк УралСиб, Тойота банк и т.д.

Работаю как со взрослыми, так и детьми.

Групповые и индивидуальные занятия.

1991-1996 гг.
МГУ им. Ломоносова и Cambridge Universit
1999-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Отправить сообщение Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 2000 за час
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому 1 ч. 2000 за час
Английский для детей 1 ч. 2000 за час
Корпоративный курс английского 1 ч. 2000 за час

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!