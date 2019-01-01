Метро: Партизанская
Разговорный и деловой английский. Подготовка к собеседованию на английском языке. Business English dialogue. Подготовка в ВУЗы (акцент на разговорной практике, грамматике).
600 ₽
за час
Предлагаю уроки английского по скайпу
1000 ₽
за час
Метро: Крылатское
Только аутентичные материалы, фокус на развитие навыков устной речи и понимания на слух, разговорная грамматика
800 ₽
за час
Метро: Беляево
Преподаю английский, французский, русский и немецкий язык от начального до продвинутого уровня (немецкий - от начального до В1) через Skype.
800 ₽
за час
Метро: Баррикадная
Мультимедийная, коммуникативная, для дошкольников уникальная авторская методика.
750 ₽
за час
Метро: Павелецкая
Коммуникативная методика, позволяющая в кратчайшие сроки обучить разговаривать на иностранном языке. Интересные, запоминающиеся уроки.
2000 ₽
за час
Метро: Крылатское
Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем. Обучаю общему английскому, деловому английскому. Готовлю к собеседованию, ГИА, ЕГЭ, TOEFL, IELTS, FCE.
1000 ₽
за час
Метро: Тверская
Являясь экзаменатором IELTS, я провожу тренировочные экзамены, разбираю ваши ошибки и даю рекомендации, как повысить балл. Я живу в Ванкувере уже десятый год и 12-й год преподаю английский язык, из них 6 лет - по скайпу.
1100 ₽
за час
Perspectives Lux Вас ожидают: 100% быстро и эффективно за 1 месяц выучить английский разговорный язык, а также подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и в ВУЗ по английскому и русскому языку за 53 часа по Skype. Начните быстро разговаривать по-английски с красивым английским акцентом как носитель.
350 ₽
за час
В прошлом англоязычный журналист. Учу взрослых людей английскому языку. Готовлю к IELTS. Уровень учеников - любой. Мой уровень - близкий к носителю.
1000 ₽
за час
Метро: Белорусская
Вы начнете говорить уже с ПЕРВОГО занятия! Я ставлю правильную и БЕГЛУЮ разговорную речь и МЫШЛЕНИЕ на языке, отрабатываю 100% понимание вами на слух беглой речи носителей языка с различными региональными акцентами.
1000 ₽
за час
Hello & Buongiorno! Предлагаю уроки английского и итальянского языка по Skype (любой уровень). Индивидуально и в парах. Опыт работы - с 2004 г.
1500 ₽
за час
Метро: Беляево
Меня зовут Татьяна. Я увлеченный и ответственный преподаватель. Весь материал объясняю системно, логично, доступно. Помогаю разобраться и понять систему языка. Развиваю навыки понимания устной речи на слух и умения правильно изъясняться и быть понятым собеседником.
1000 ₽
за час
Метро: Тверская
Много лет проживаю в США. Провожу индивидуальные занятия по английскому языку по скайпу.
700 ₽
за час
Метро: Проспект Вернадского
Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.
2000 ₽
за час
Метро: Тверская
Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида, обучает английскому языку более 7 лет
850 ₽
за час
Метро: Тверская
Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей
1400 ₽
за час
Метро: Славянский бульвар
Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий
500 ₽
за час
Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.
500 ₽
за час
Метро: Смоленская
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
2000 ₽
за час
Метро: Студенческая
Если вы хотите: - сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей; - сдать международный экзамен; - повысить общий уровень владения языком; - научиться деловому лексикону; - начать изучать язык с нуля; - подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.
1000 ₽
за час
Метро: Тверская
Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде
1400 ₽
за час
Метро: Тверская
Здравствуйте, меня зовут Марианна! Я опытный преподаватель более чем 15-летним стажем - репетитор английского и французского языков, имею большой опыт в подготовке к международным экзаменам и ЕГЭ
550 ₽
за час
10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике
1500 ₽
за час
Преподаватель английского и немецкого в Московской области и дистанционно
1700 ₽
за час
Метро: Выхино
Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
2000 ₽
за час
Разговорный английский, подготовка к собеседованию, расширение словарного запаса, подготовка к международным экзаменам по английскому, бизнес-английский, английский для детей от 5 лет
900 ₽
за час
Английский по скайпу для различных жизненных целей
550 ₽
за час
Метро: Сокольники
Курсы английского языка ОНЛАЙН.
1500 ₽
за час
Метро: undefined
Английский в формате диалога по скайпу.
600 ₽
за час
Уроки по английскому в Москве для детей и взрослых.Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Интенсивные занятия для успешной сдачи экзаменов
1000 ₽
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Метро: Новогиреево
TOEFL preparation in Moscow
2000 ₽
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Репетитор английского языка любого уровня.
1000 ₽
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