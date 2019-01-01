Метро: Беляево
Преподаю английский, французский, русский и немецкий язык от начального до продвинутого уровня (немецкий - от начального до В1) через Skype.
800 ₽
за час
Метро: Беляево
Меня зовут Татьяна. Я увлеченный и ответственный преподаватель. Весь материал объясняю системно, логично, доступно. Помогаю разобраться и понять систему языка. Развиваю навыки понимания устной речи на слух и умения правильно изъясняться и быть понятым собеседником.
1000 ₽
за час
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