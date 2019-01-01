Татьяна Александровна Метро: Беляево

Меня зовут Татьяна. Я увлеченный и ответственный преподаватель. Весь материал объясняю системно, логично, доступно. Помогаю разобраться и понять систему языка. Развиваю навыки понимания устной речи на слух и умения правильно изъясняться и быть понятым собеседником.