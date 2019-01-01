Яна Дарси Метро: Тверская

Являясь экзаменатором IELTS, я провожу тренировочные экзамены, разбираю ваши ошибки и даю рекомендации, как повысить балл. Я живу в Ванкувере уже десятый год и 12-й год преподаю английский язык, из них 6 лет - по скайпу.