Я вас приветствую и желаю всем вам научиться говорить по-английски так же, как вы общаетесь на своем родном языке. Меня зовут Субботин Вадим Геннадьевич, мне 36 лет. Я аттестованный Американским ВУЗом (University of Wyoming)переводчик и дипломированный Кэмбриджским университетом репетитор английского языка в Москве и Московской области с профильным образованием и огромным опытом, более 15лет.

Вы оказались здесь неслучайно, если:

• не понимаете новости на американском бизнес телеканале "CNBC"

• пытаетесь строить догадки, что говорит глава ФРС США Janet Yellen

• не можете распознать спич председателя Европейского центрального банка Mario Draghi

• желаете быть осведомленными о том, что будет через минуту с валютной парой USD/RUB

• собираетесь иммигрировать в англоязычные страны или работать в международной компании

• планируете сдать экзамены ГИА, ЕГЭ, TOEFL, IELTS и поступить в ВУЗы Росиии, Англии, США и Канады

• или хотите блестяще оперировать английским разговорным в той стране, где не представляется возможным услышать ни одного слова на русском языке.

Так что, принимая во внимание ваше везение, скажу одно: вы попали по адресу! Мой частный сайт репетитора superteacher.ru, посвящённый изучению английского языка, является одним из первых образовательных веб-сайтов российского интернета.

Мои 7 преимуществ перед конкурентами:

1. Я работаю как частный репетитор английского языка с 2000 года, а мой практический опыт работы в международных компаниях, проживания и обучения за рубежом, применения знаний и наработки навыков разговорной речи составляет уже более 15 лет.

2. У меня два высших образования — филологическое и юридическое.

3. Являюсь автором учебника «Good financial book» для трейдеров, брокеров и специалистов финансового сектора.

4. Я хороший психолог и умею подстроиться под самого неусидчивого школьника, ведь обучил уже сотни учеников. Среди них — звёзды шоу-бизнеса, депутаты Государственной Думы и другие чиновники, подполковники разведки ГРУ, руководители банков и крупных компаний, телеведущие, финансовые специалисты, адвокаты, программисты, инженеры, студенты и школьники.

5. Я преподаю английский язык индивидуальным и корпоративным клиентам. Мои занятия всегда проходят систематизировано, качественно, а самое главное —результативно!

6. Я даю частные уроки всем желающим учить английский по Skype по всему миру, без ограничений в возрасте и на любом уровне.

Как я уже говорил, на занятиях мы говорим только по-английски. Конечно то, что Вы не понимаете, я перевожу. И поскольку многое приходиться повторять по несколько раз, то после того, как я 3 раз переведу, 4-й Вы поймете без перевода (с upper intermediate and advanced students я не перевожу, а привожу синонимы или на английском языке объясняю значение слов). Если же вы хотите что-то сказать, и ни как не можете сформулировать мысль на английском языке, конечно, вы можете говорить по-русски, и я помогу вам сказать это по-английски.

Я добиваюсь, чтобы Вы понимали и могли объяснить каждую грамматическую структуру, которую Вы встречаете на занятии - если Вы не знаете ее, то, как же Вы будете ее использовать?! На любое правило я привожу примеры, где я на практике в жизни слышал или использовал бы эту фразу. Затем мы вместе с вами придумываем, где бы вы смогли использовать эту структуру в вашей жизни, если этого не сделать правило навсегда останется теорией и вы не сможете использовать его в речи. В уроках повторения, которые вы проделываете дома самостоятельно, я даю вам новый текст, анекдот или отрывок из фильма в котором вы должны будете использовать ранее выученные правила или выражения. Мы всегда повторяем пройденный материал в новом контексте.

Это улучшает вашу способность применять ваши знания в разных ситуациях. Я предлагаю английский для начинающих или английский с "нуля", английский для малышей от 4 лет по специальным программам на уровне носителя языка, подготовка школьников к экзамену ЕГЭ, тестам TOEFL, IELTS. «Интенсивный» курс английского для абитуриентов, поступающих в зарубежные ВУЗы и туристов, выезжающих на отдых в другие страны.Бизнес (деловой)английский, подготовка к интервью на английском языке,написание краткого резюме CV, экзамен английского языка для стюардесс и бортпроводников,помощь в сдаче кандидатского минимума для аспирантов. Записывайтесь ко мне на пробный урок по телефону в Москве или напишите мне по скайпу. Первый пробный урок по скайпу 30 минут бесплатно!

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