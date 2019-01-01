Светлана Михайлова
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МГЛУ (Мориса Тереза)
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1500 ₽
за час
Быстрое развитие навыков разговорной и письменной речи. Базовый курс для взрослых и детей от 12 лет. Развитие творческих и аналитических способностей. Этикет. Профессиональное составление резюме (на английском и русском языках).Подготовка к собеседованиям, презентациям, конференциям и деловым переговорам. Литературный курс для эстетов, BBC/CNN новости.
I'll be happy to see you at my place in the centre of Moscow for creative and productive work! I have been teaching English since 2005 when I entered Moscow State Linguistic University (former INYAZ) to get my second higher education. I do hope my knowledge and experience will help you to survive and be happy in our so fast-changing world.
Yours, Svetlana
1996-2001 гг.
МГЛУ (Мориса Тереза)
2001-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1500 за час
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