Вагин Андрей Александрович
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1700 ₽
за час
Более двух лет проживал и работал в США.
Владею английским языком на уровне носителя.
На занятиях использую коммуникативный подход к изучению английского языка, максимально нацеленный на преодоление "языковой застенчивости".
Постановка и улучшение произношения.
Качественное пополнение словарного запаса без утомительной зубрежки и заучивания.
Изучение и разбор грамматических структур, необходимых для грамотного и 'легкого' общения на английском языке.
Использую лучшие пособия известных издательств, подобранные в соответствии с вашим уровнем владения языком, а также собственные наработки.
Огромное количество аудио- и видеоматериалов.
Стоимость занятий: 1700 руб / 60 мин. 2500 руб / 90 мин
1999-2004 гг.
МЛГУ (М. Тореза)
2004-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор. Более двух лет проживал и работал в США
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1700 за час
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