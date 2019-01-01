Вагин Андрей Александрович

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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1700 ₽
за час

Более двух лет проживал и работал в США.

Владею английским языком на уровне носителя.

На занятиях использую коммуникативный подход к изучению английского языка, максимально нацеленный на преодоление "языковой застенчивости".

Постановка и улучшение произношения.

Качественное пополнение словарного запаса без утомительной зубрежки и заучивания.

Изучение и разбор грамматических структур, необходимых для грамотного и 'легкого' общения на английском языке.

Использую лучшие пособия известных издательств, подобранные в соответствии с вашим уровнем владения языком, а также собственные наработки.

Огромное количество аудио- и видеоматериалов.

Стоимость занятий: 1700 руб / 60 мин. 2500 руб / 90 мин

 

 

1999-2004 гг.
МЛГУ (М. Тореза)
2004-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор. Более двух лет проживал и работал в США
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 1700 за час

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