Более двух лет проживал и работал в США.

Владею английским языком на уровне носителя.

На занятиях использую коммуникативный подход к изучению английского языка, максимально нацеленный на преодоление "языковой застенчивости".

Постановка и улучшение произношения.

Качественное пополнение словарного запаса без утомительной зубрежки и заучивания.

Изучение и разбор грамматических структур, необходимых для грамотного и 'легкого' общения на английском языке.

Использую лучшие пособия известных издательств, подобранные в соответствии с вашим уровнем владения языком, а также собственные наработки.

Огромное количество аудио- и видеоматериалов.

Стоимость занятий: 1700 руб / 60 мин. 2500 руб / 90 мин