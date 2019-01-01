Образование: Диплом МГПИИЯ им M.Тореза( МГЛУ). Успешный преподаватель с опытом работы в спец школе, курсах Колледж МИД, Академии ФСБ РФ

Английский можно учить с удовольствием!

Классический, разговорный, бизнес-курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, обучение взрослых и детей.

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ.

- Курс " БАЗОВЫЙ", возможно 'c нуля'.

Рекомендуется тем, кто только начинает изучать язык, или приступает после длительного перерыва.

- РАЗГОВОРНЫЙ КУРС

Этот курс своей задачей ставит обучение навыкам грамотного общения на языке на разные темы

-БИЗНЕС-КУРС

Методика данного курса разработана для людей, которые хотят усовершенствовать свои знания в профессиональной сфере.

3. МИНИ-ТРЕНИНГИ

-подготовка к собеседованию

-поездке заграницу

-презентации, конференции

Основное внимание уделяется не "правильному языку", а умению говорить несмотря на ошибки, быть "'ЭФФЕКТИВНЫМ КОММУНИКАТОРОМ'



ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ спецщкол, лицеев, гимназий.

КАК Я РАБОТАЮ

Я определяю свой подход к обучению языку как личностно-ориентированный, коммуникативный.

Я ставлю в приоритет то, что важнее для студента, подбираю программу в соответствии с возрастом, уровнем знаний и конкретными целями каждого ученика.



Особенно тщательно я подхожу к выбору учебных материалов. Я постоянно пересматриваю, обновляю, нахожу новые учебники , пособия, аудио-видео материалы. Я выбираю для своих студентов лучшее из имеющегося.

Я уделяю в своей работе достаточное внимание грамматике.

На занятии я практикую “активное общение”.

Чтобы знания стали навыком, требуется активное общение, причем на темы, выходящие за рамки любых, пусть самых совершенных учебных пособий.



На каждом уроке я уделяю время свободной беседе. Мы просто разговариваем на разные темы, которые интересуют меня и моих студентов. В этом случае я не исправляю ошибки, если они не искажают понимание сказанного. Свобода важнее правильности!

Таким образом преодолевается языковой барьер, студент учится говорить и думать одновременно, развиваются навыки общения.

C пожеланиями успехов,

Лариса Николаевна