Воробьева Лариса Николаевна

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Родной язык: Русский
Образование: Диплом МГПИИЯ им M.Тореза( МГЛУ). Успешный преподаватель с опытом работы в спец школе, курсах Колледж МИД, Академии ФСБ РФ
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час

Английский можно учить с удовольствием!
Классический, разговорный, бизнес-курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, обучение взрослых и детей.

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ.

- Курс " БАЗОВЫЙ", возможно 'c нуля'.
Рекомендуется тем, кто только начинает изучать язык, или приступает после длительного перерыва.

- РАЗГОВОРНЫЙ КУРС
Этот курс своей задачей ставит обучение навыкам грамотного общения на языке на разные темы

-БИЗНЕС-КУРС
Методика данного курса разработана для людей, которые хотят усовершенствовать свои знания в профессиональной сфере.

3. МИНИ-ТРЕНИНГИ
-подготовка к собеседованию
-поездке заграницу
-презентации, конференции
Основное внимание уделяется не "правильному языку", а умению говорить несмотря на ошибки, быть "'ЭФФЕКТИВНЫМ КОММУНИКАТОРОМ'

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ спецщкол, лицеев, гимназий.

КАК Я РАБОТАЮ

Я определяю свой подход к обучению языку как личностно-ориентированный, коммуникативный.
Я ставлю в приоритет то, что важнее для студента, подбираю программу в соответствии с возрастом, уровнем знаний и конкретными целями каждого ученика.

Особенно тщательно я подхожу к выбору учебных материалов. Я постоянно пересматриваю, обновляю, нахожу новые учебники , пособия, аудио-видео материалы. Я выбираю для своих студентов лучшее из имеющегося.
Я уделяю в своей работе достаточное внимание грамматике.

На занятии я практикую “активное общение”.
Чтобы знания стали навыком, требуется активное общение, причем на темы, выходящие за рамки любых, пусть самых совершенных учебных пособий.

На каждом уроке я уделяю время свободной беседе. Мы просто разговариваем на разные темы, которые интересуют меня и моих студентов. В этом случае я не исправляю ошибки, если они не искажают понимание сказанного. Свобода важнее правильности!
Таким образом преодолевается языковой барьер, студент учится говорить и думать одновременно, развиваются навыки общения.

C пожеланиями успехов,
Лариса Николаевна

1986-1991 гг.
Диплом МГПИИЯ им M.Тореза( МГЛУ). Успешный преподаватель с опытом работы в спец школе, курсах Колледж МИД, Академии ФСБ РФ
1991-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 1000 за час

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