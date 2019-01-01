Воробьева Лариса Николаевна
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Родной язык: Русский
Образование: Диплом МГПИИЯ им M.Тореза( МГЛУ). Успешный преподаватель с опытом работы в спец школе, курсах Колледж МИД, Академии ФСБ РФ
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Английский можно учить с удовольствием!
Классический, разговорный, бизнес-курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, обучение взрослых и детей.
ПРОГРАММЫ И КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ.
- Курс " БАЗОВЫЙ", возможно 'c нуля'.
Рекомендуется тем, кто только начинает изучать язык, или приступает после длительного перерыва.
- РАЗГОВОРНЫЙ КУРС
Этот курс своей задачей ставит обучение навыкам грамотного общения на языке на разные темы
-БИЗНЕС-КУРС
Методика данного курса разработана для людей, которые хотят усовершенствовать свои знания в профессиональной сфере.
3. МИНИ-ТРЕНИНГИ
-подготовка к собеседованию
-поездке заграницу
-презентации, конференции
Основное внимание уделяется не "правильному языку", а умению говорить несмотря на ошибки, быть "'ЭФФЕКТИВНЫМ КОММУНИКАТОРОМ'
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ спецщкол, лицеев, гимназий.
КАК Я РАБОТАЮ
Я определяю свой подход к обучению языку как личностно-ориентированный, коммуникативный.
Я ставлю в приоритет то, что важнее для студента, подбираю программу в соответствии с возрастом, уровнем знаний и конкретными целями каждого ученика.
Особенно тщательно я подхожу к выбору учебных материалов. Я постоянно пересматриваю, обновляю, нахожу новые учебники , пособия, аудио-видео материалы. Я выбираю для своих студентов лучшее из имеющегося.
Я уделяю в своей работе достаточное внимание грамматике.
На занятии я практикую “активное общение”.
Чтобы знания стали навыком, требуется активное общение, причем на темы, выходящие за рамки любых, пусть самых совершенных учебных пособий.
На каждом уроке я уделяю время свободной беседе. Мы просто разговариваем на разные темы, которые интересуют меня и моих студентов. В этом случае я не исправляю ошибки, если они не искажают понимание сказанного. Свобода важнее правильности!
Таким образом преодолевается языковой барьер, студент учится говорить и думать одновременно, развиваются навыки общения.
C пожеланиями успехов,
Лариса Николаевна
1986-1991 гг.
Диплом МГПИИЯ им M.Тореза( МГЛУ). Успешный преподаватель с опытом работы в спец школе, курсах Колледж МИД, Академии ФСБ РФ
1991-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
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