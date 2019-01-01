Яна Дарси
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Родной язык: Русский
Образование: Экзаменатор IELTS. Образование: University of British Columbia, Vancouver, Canada (Master of Education; Teaching English as a Second Language).
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1100 ₽
за час
Являясь экзаменатором IELTS, я провожу тренировочные экзамены, разбираю ваши ошибки и даю рекомендации, как повысить балл.
Я живу в Ванкувере уже десятый год и 12-й год преподаю английский язык, из них 6 лет - по скайпу. Здесь же, в Ванкувере, я закончила магистратуру по специальности Teaching English as a Second Language.
Когда-то я, так же как и вы, боялась говорить по-английски – но все преодолимо, нужно только захотеть и… попасть в хорошие руки.
Имея «глубокую личную неприязнь» к тому стилю преподавания, которым многих из нас мучили в школах и институтах, на уроках я делаю основной акцент на изучение живого, современного английского. Помогает мне в этом не только любовь к английскому, но и то, что я постоянно живу в Ванкувере, где имею возможность следить за всеми новыми тенденциями:).
2001-2006 гг.
Экзаменатор IELTS. Образование: University of British Columbia, Vancouver, Canada (Master of Education; Teaching English as a Second Language).
2006-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1100 за час
|Английский по скайпу
|1 ч.
|1100 за час
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