Являясь экзаменатором IELTS, я провожу тренировочные экзамены, разбираю ваши ошибки и даю рекомендации, как повысить балл.

Я живу в Ванкувере уже десятый год и 12-й год преподаю английский язык, из них 6 лет - по скайпу. Здесь же, в Ванкувере, я закончила магистратуру по специальности Teaching English as a Second Language.

Когда-то я, так же как и вы, боялась говорить по-английски – но все преодолимо, нужно только захотеть и… попасть в хорошие руки.

Имея «глубокую личную неприязнь» к тому стилю преподавания, которым многих из нас мучили в школах и институтах, на уроках я делаю основной акцент на изучение живого, современного английского. Помогает мне в этом не только любовь к английскому, но и то, что я постоянно живу в Ванкувере, где имею возможность следить за всеми новыми тенденциями:).