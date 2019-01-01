Зорина Галина Александровна
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Родной язык: Русский
Образование: МГЛУ им. Мориса Тoреза
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час
Успешно готовлю к госэкзаменам ГИА, ЕГЭ. Подготовлю с нуля за год на высокий бал. Использую широкий спектр учебных пособий.
В обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста - авторская методика В.Мещеряковой "I love English" ,
Занятия проводятся как на моей территории, так и у ученика ( в пределах Митино ) и по Skype. Продолжительность занятия от 45 мин.
1991-1995 гг.
МГЛУ им. Мориса Тoреза, Cambridge Certificates TKT, обширная практика за рубежом.
1995-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|750 за час
|Английский по скайпу
|1 ч.
|750 за час
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