Успешно готовлю к госэкзаменам ГИА, ЕГЭ. Подготовлю с нуля за год на высокий бал. Использую широкий спектр учебных пособий.

В обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста - авторская методика В.Мещеряковой "I love English" ,

Занятия проводятся как на моей территории, так и у ученика ( в пределах Митино ) и по Skype. Продолжительность занятия от 45 мин.