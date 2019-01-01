Зорина Галина Александровна

0
Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МГЛУ им. Мориса Тoреза
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час

Успешно готовлю к госэкзаменам ГИА, ЕГЭ. Подготовлю с нуля за год на высокий бал. Использую широкий спектр учебных пособий.
В обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста - авторская методика В.Мещеряковой "I love English" ,

Занятия проводятся как на моей территории, так и у ученика ( в пределах Митино ) и по Skype. Продолжительность занятия от 45 мин.

1991-1995 гг.
МГЛУ им. Мориса Тoреза, Cambridge Certificates TKT, обширная практика за рубежом.
1995-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Отправить сообщение Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 750 за час
Английский по скайпу 1 ч. 750 за час

Отзывы

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!