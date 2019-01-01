Зуев Андрей Геннадьевич
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Пед. институт ин. языков. Опыт работы преподавателем и переводчиком
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час
Предлагаю обучение английскому языку начинающим и продолжающим.
Уделяю внимание развитию навыков устной речи(навыки говорения) и аудирования(способность восприятия на слух).
Методики которые я использую, зарекомендовали себя в течении многих лет. Это и современные коммуникативные методики и учебники, в сочетании с методиками прошлых лет. Позанимайтесь. Вам должно понравиться.
1991-1996 гг.
Пед. институт ин. языков
1996-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|750 за час
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