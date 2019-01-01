Предлагаю обучение английскому языку начинающим и продолжающим.

Уделяю внимание развитию навыков устной речи(навыки говорения) и аудирования(способность восприятия на слух).

Методики которые я использую, зарекомендовали себя в течении многих лет. Это и современные коммуникативные методики и учебники, в сочетании с методиками прошлых лет. Позанимайтесь. Вам должно понравиться.