Носитель языка
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Кен Рассел

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
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Образование

1989-1994 - Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда

Опыт работы

1994-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.

Общий курс английского Носители английского Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Алексеевская
750 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 750 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 750 рублей и доходит до 750. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку (носители)

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.