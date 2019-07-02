Носитель языка
0

Neil Egginton

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

2009-2009 - University of Cambridge (CELTA) 2004-2006 - University of Piura (Teaching English as a Foreign Language)

Опыт работы

2003 - 2008 - ICPNA Chiclayo 2008 - 2019 - Lingua Moscow

О себе

TOEFL preparation in Moscow

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Носители английского Репетиторы онлайн
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Новогиреево
2000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку (носители)

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.