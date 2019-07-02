Носитель языка
3

Алексей Николаевич

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
3

Образование

1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor

Опыт работы

2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.

Отзывы
Cyril
Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…
Все отзывы (3)
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Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку (носители)

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…