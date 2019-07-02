Носитель языка
1

Клевис

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 8 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
1

Образование

2004-2009 - Seneca College Toronto

Опыт работы

2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде

Отзывы
Stepan
С Клевисом мой уровень знания английского сильно вырос уже за 3 месяца занятий. Не пугайтесь, что он носитель, Клевис довольно-таки хорошо говорит на русском, если вам что-то непонятно в английском, то он доступно все объяснит и на русском.
Все отзывы (1)
Репетиторы онлайн Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
1400 руб.
за час
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Носитель языка
0

Брайан

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 9 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

1995-2000 - Университет Восточной Англии

Опыт работы

2010-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей

Репетиторы онлайн Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
1400 руб.
за час
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Носитель языка
0

Брент

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 7 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

2001-2006 - Университет Джонсон и Уэльс

Опыт работы

2012-2019 - Преподаватель английского по скайпу

О себе

Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида, обучает английскому языку более 7 лет

Репетиторы онлайн Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
850 руб.
за час
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Носитель языка
0

Яна Дарси

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

2001-2006 - Экзаменатор IELTS. Образование: University of British Columbia, Vancouver, Canada (Master of Education; Teaching English as a Second Language).

Опыт работы

2006-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Являясь экзаменатором IELTS, я провожу тренировочные экзамены, разбираю ваши ошибки и даю рекомендации, как повысить балл. Я живу в Ванкувере уже десятый год и 12-й год преподаю английский язык, из них 6 лет - по скайпу.

Репетиторы онлайн Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
1100 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1187 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 850 рублей и доходит до 1400. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку (носители)

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

С Клевисом мой уровень знания английского сильно вырос уже за 3 месяца занятий. Не пугайтесь, что он носитель, Клевис довольно-таки хорошо говорит на русском, если вам что-то непонятно в английском, то он доступно все объяснит и на русском.