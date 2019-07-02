+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Образование
2004-2009 - Seneca College Toronto
Опыт работы
2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде
Образование
1995-2000 - Университет Восточной Англии
Опыт работы
2010-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей
Образование
2001-2006 - Университет Джонсон и Уэльс
Опыт работы
2012-2019 - Преподаватель английского по скайпу
О себе
Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида, обучает английскому языку более 7 лет
Образование
2001-2006 - Экзаменатор IELTS. Образование: University of British Columbia, Vancouver, Canada (Master of Education; Teaching English as a Second Language).
Опыт работы
2006-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Являясь экзаменатором IELTS, я провожу тренировочные экзамены, разбираю ваши ошибки и даю рекомендации, как повысить балл. Я живу в Ванкувере уже десятый год и 12-й год преподаю английский язык, из них 6 лет - по скайпу.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 850 рублей и доходит до 1400. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.