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Образование
1989-1994 - МГЛУ (МГПИИЯ им.Тореза)
Опыт работы
1993-2019 - Педстаж более 20 лет в ГОУ СОШ, в том числе в школе № 45 Мильграма и в лицее 1535
О себе
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1250 рублей и доходит до 1250. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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