Носитель языка
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Мартыненко Екатерина Васильевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
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Опыт работы

2002-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, автор учебников

О себе

Английский язык взрослым и детям. Любой уровень. Преподавательский стаж - 17 лет. ЕГЭ, ОГЭ, IELTS, TOEFL, PET. Бизнес-английский. Автор пяти экспресс-курсов. Грамматика - от базовой до восьмидесятого уровня)

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Молодёжная
1100 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1100 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1100 рублей и доходит до 1100. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ОГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.