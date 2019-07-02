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Образование
1993-1998 - Высшее лингвистическое образование. Диплом филологического факультета МГУ. Международные сертификаты: TKT, JET SE
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом (Университет им. Сергио Арболеды, Богота, Колумбия, в тесном сотрудничестве с преподавателями-носителями языка)
О себе
Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом
Цена репетитора по английскому за час начинается от 950 рублей и доходит до 950. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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