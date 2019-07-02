Носитель языка
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Наталья Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1981-1986 - МГПИ им.Ленина

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик

О себе

Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Полянка
1500 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1500 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1500 рублей и доходит до 1500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ОГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.