Носитель языка
0

Фролова Елена Федоровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1987-1992 - МГЛУ

Опыт работы

2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий

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Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Славянский бульвар
500 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 500 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 500 рублей и доходит до 500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ОГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.