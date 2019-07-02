Носитель языка
3

Жаровцева Дарья

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
3

Образование

1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик

Опыт работы

2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online

О себе

Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.

Отзывы
JuliaKiseleva
Впервые узнала о Дарье от своего руководителя, которая c ее помощью подтянула знание английским до свободного уровня для постоянного общения с иностранными коллегами и партнерами. Наблюдая ее успехи решила начать заниматься. Уроки с этим препода…
Все отзывы (3)
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Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2500 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2500 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2500 рублей и доходит до 2500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ОГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Впервые узнала о Дарье от своего руководителя, которая c ее помощью подтянула знание английским до свободного уровня для постоянного общения с иностранными коллегами и партнерами. Наблюдая ее успехи решила начать заниматься. Уроки с этим препода…