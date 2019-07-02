Носитель языка
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Наталья Викторовна Агамирян

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 10 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1989 - 1994 - МГЛУ им. Мориса Тореза 2012 - Cambridge TKT 2017 - Cambridge CELTA 2019 - МЦРКПО, повышение квалификации «Современные технологии подготовки к ЕГЭ по английскому языку»

Опыт работы

1994 - 2018 - переводчик в ведущих международный и российских компаниях 2006 - по настоящее время - репетитор АЯ

О себе

Обучение англ. яз для Взрослых, студентов. школьников 5-11 кл., ОГЭ/ЕГЭ

Корпоративное обучение английскому Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Водный стадион
1200 руб.
за час
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Носитель языка
0

Ирина Петровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1994-1999 - Институт иностранных языков имени Мориса Тореза

Опыт работы

1999-2020 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Английский язык школьникам, взрослым. Обучение с нуля. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Бизнес-курс. Подготовка к сертификатам

Корпоративное обучение английскому Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Водный стадион
900 руб.
за час
Показать контакты

Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1050 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 900 рублей и доходит до 1200. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ОГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.