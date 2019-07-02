Носитель языка
6

Синагра Радмила Владимировна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
6

Образование

2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University

Опыт работы

1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет

Отзывы
Максим Котёнков
В рекордные сроки подготовили меня к собеседованию! Меня взяли!
Все отзывы (6)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  ВДНХ
3000 руб.
за час
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Носитель языка
3

Жаровцева Дарья

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
3

Образование

1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик

Опыт работы

2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online

О себе

Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.

Отзывы
JuliaKiseleva
Впервые узнала о Дарье от своего руководителя, которая c ее помощью подтянула знание английским до свободного уровня для постоянного общения с иностранными коллегами и партнерами. Наблюдая ее успехи решила начать заниматься. Уроки с этим препода…
Все отзывы (3)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Общий курс английского Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2500 руб.
за час
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Носитель языка
3

Алексей Николаевич

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
3

Образование

1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor

Опыт работы

2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.

Отзывы
Cyril
Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…
Все отзывы (3)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2000 руб.
за час
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Носитель языка
1

Клевис

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 8 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
1

Образование

2004-2009 - Seneca College Toronto

Опыт работы

2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде

Отзывы
Stepan
С Клевисом мой уровень знания английского сильно вырос уже за 3 месяца занятий. Не пугайтесь, что он носитель, Клевис довольно-таки хорошо говорит на русском, если вам что-то непонятно в английском, то он доступно все объяснит и на русском.
Все отзывы (1)
Репетиторы онлайн Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
1400 руб.
за час
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Носитель языка
1

Елена Петровна Монжелей

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
1

Образование

1985-1990 - НГЛУ (ГГПИИЯ)

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и  на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.

Отзывы
EkaterinaT
Занимаюсь английским языком с помощью Skype с преподавателем Е.П. Монжелей уже полгода и за это время я стала грамотнее и быстрее строить предложения на английском и более уверенно говорить. Занятия дают мне много разговорных навыков и пополняют лекс…
Все отзывы (1)
Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Общий курс английского ЕГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
500 руб.
за час
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Носитель языка
0

Нина Викторовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского

О себе

Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Баррикадная
null руб.
за час
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Носитель языка
0

Адамович Наталья Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

1976-1981 - МГУ

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Киевская
1000 руб.
за час
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Носитель языка
0

Наталья Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

1981-1986 - МГПИ им.Ленина

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик

О себе

Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Полянка
1500 руб.
за час
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Носитель языка
0

Рыбак Ксения

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 14 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2005-2009 - Высшее, Торонто

Опыт работы

1997-2019 - Преподаватель английского, частный репетитор по скайпу

О себе

10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Репетиторы онлайн Общий курс английского ЕГЭ по английскому Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
1500 руб.
за час
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Носитель языка
0

Кен Рассел

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

1989-1994 - Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда

Опыт работы

1994-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Алексеевская
750 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1165 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английского языку

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Занимаюсь английским языком с помощью Skype с преподавателем Е.П. Монжелей уже полгода и за это время я стала грамотнее и быстрее строить предложения на английском и более уверенно говорить. Занятия дают мне много разговорных навыков и пополняют лекс…
Впервые узнала о Дарье от своего руководителя, которая c ее помощью подтянула знание английским до свободного уровня для постоянного общения с иностранными коллегами и партнерами. Наблюдая ее успехи решила начать заниматься. Уроки с этим препода…
С Клевисом мой уровень знания английского сильно вырос уже за 3 месяца занятий. Не пугайтесь, что он носитель, Клевис довольно-таки хорошо говорит на русском, если вам что-то непонятно в английском, то он доступно все объяснит и на русском.