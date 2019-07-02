Город:  Москва
Метро:  Сокол

Селиванова Екатерина Олеговна

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Образование: Московский Институт Экономических Преобразований
Опыт работы: 9+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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500 руб.
за час

Опыт работы репетитором с 2011 г. Работала устным переводчиком (переговоры, конференции, сопровождение иностранных делегаций), 2015 — 2017 г. Участвовала в организации международной детской социальной программы Football for Friendship (более 1500 участников из 211 стран), 2018 г. в Москве и 2019 г. в Мадриде. Работала в принимающей туристической компании в Мексике, 2019 — 2020 г.

2007 - 2012 гг.
Московский Институт Экономических Преобразований

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский 60 мин мин. 700 руб.
Английский по Skype 60 мин мин. 500 руб.

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