Селиванова Екатерина Олеговна

Опыт работы репетитором с 2011 г. Работала устным переводчиком (переговоры, конференции, сопровождение иностранных делегаций), 2015 — 2017 г. Участвовала в организации международной детской социальной программы Football for Friendship (более 1500 участников из 211 стран), 2018 г. в Москве и 2019 г. в Мадриде. Работала в принимающей туристической компании в Мексике, 2019 — 2020 г.