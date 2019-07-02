Носитель языка
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Михайлова Мария

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетитор по английскому языку онлайн
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Образование

1997-2002 - Преподаватель ГУ-ВШЭ, диплом МГЛУ (ИнЯз им. Мориса Тореза), Кембриджские сертификаты (CAE (A), CPE (A))

Опыт работы

2002-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE ЕГЭ по английскому Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Проспект Вернадского
2000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о Онлайн репетиторы по английскому языку

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.