Отзывы

Cyril

Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…