Носитель языка
0

Есева Полина Андреевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 0 лет
Свободен
Носитель языка
Репетитор по английскому языку онлайн
0

Образование

2014-2018 - Московский Государственный Лингвистический Университет

Опыт работы

2013- наст. время - Репетитор английского и немецкого языка 2015-2018 - языковые курсы Star2talk

О себе

Курсы английского языка ОНЛАЙН.

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Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Сокольники
1000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1000 рублей и доходит до 1000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о Онлайн репетиторы по английскому языку

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.