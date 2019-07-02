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Образование
2014-2018 - Московский Государственный Лингвистический Университет
Опыт работы
2013- наст. время - Репетитор английского и немецкого языка 2015-2018 - языковые курсы Star2talk
О себе
Курсы английского языка ОНЛАЙН.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1000 рублей и доходит до 1000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.