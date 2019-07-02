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Образование
1984-1989 - МГЛУ (бывший иняз им. М. Тореза)
Опыт работы
1989-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.