Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года. Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул. "Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.

Всем известно, что изучение языков лучше дается в детстве. То, на что взрослому могут понадобиться недели, ребенок освоит за пару занятий. Курсы английского для детей English Lab предлагает не упускать бесценное время и начать обучение уже сейчас. Хотите, чтобы ваш ребенок приносил хорошие оценки из школы?

SuperMom - Это удивительный мир новых впечатлений и знаний с самого раннего возраста. SuperMom – это комфортное, легкое и веселое погружение в иностранную среду. Мы познаем, развиваемся и творим вместе!

В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга. Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.

В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года. Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.

Школа иностранных языков LMA - мы рады приветствовать наших студентов, выпускников и просто тех, кому интересен иностранный язык!

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Курсы английского языка для детей — это хорошая база для дальнейшего развития ребенка. Дети начинают воспринимать окружающую действительность на двух языках, мир становится более объемный и ребенок более органично развивается.

Как подобрать школу английского языка для детей

Школа английского языка в Екатеринбурге должна обладать следующими качествами:

для детей должен быть организован процесс изучения в максимально игровой форме, так дети лучше воспринимают информацию;

удобство классов и посадочных мест. Если обучение приносит ребенку дискомфорт, то внимание будет рассеиваться и знанию будут хуже усваиваться;

курсы английского, а точнее программа должна полностью соответствовать возрасту ребенка. Потому что ребенок должен понимать язык на уровне понятных ему объектов;

преподавательский состав должен иметь педагогическое образование, кроме лингвистического. Потому что, только имея специально образование, человек сможет так организовать учебный процесс, чтобы ребенок максимально воспринимал информацию.

Выбор курсов для ребенка — это процесс, который нужно по возможности проводить с ребенком, потому что именно ему предстоит учится в выбранном учебном заведении.