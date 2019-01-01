Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - одно из самых известных в Екатеринбурге негосударственных образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам. «Фьюче Фёст» успешно работает с 1999 года. За время работы центр был неоднократно отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Министерства образования Свердловской области, Управления образования города Екатеринбурга и лично Главой города Екатеринбурга за вклад в поддержку образования города Екатеринбурга.

Мы не гарантируем, что вы выучите язык за 3 месяца, но мы можем точно сказать, что процесс обучения будет увлекательным, эффективным и захватывающим.

Для долгосрочного пребывания в англоязычной стране необходимо владеть языком на уровне жителей страны. Сертификат об успешной сдаче международных экзаменов даст возможность без проблем получить как визу, так и найти работу в дальнейшем. Но прежде чем готовится к экзамену следует выяснить, какой именно курс необходимо пройти.

Как подобрать курс

Для того чтобы человеку смогли выдать сертификат об успешной сдаче международных экзаменов по английскому языку в Екатеринбурге, школа в которой проходило обучение должна иметь специальную аккредитацию. Именно этот факт должен стать решающим при выборе курса. А также стоит обращать внимание на насыщенность программ. На экзамене соискатель должен: