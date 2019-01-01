Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года. Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул. "Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.

Всем известно, что изучение языков лучше дается в детстве. То, на что взрослому могут понадобиться недели, ребенок освоит за пару занятий. Курсы английского для детей English Lab предлагает не упускать бесценное время и начать обучение уже сейчас. Хотите, чтобы ваш ребенок приносил хорошие оценки из школы?

В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга. Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.

В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года. Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.

Школа иностранных языков LMA - мы рады приветствовать наших студентов, выпускников и просто тех, кому интересен иностранный язык!

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Специальный курс разработанный под возрастные особенности обучения иностранному языку. Мы учитываем все аспекты подготовки. Мы понимаем, что чем старше мы становимся, тем ценнее для нас такой ресурс как время и как его производную деньги. Поэтому мы ценим ваше время и деньги, которые вы вкладываете в своё обучение английскому языку. Для получения максимального результата, которые и дают наши курсы английского языка для взрослых.

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Английский язык у каждого современного человека становится вторым языком после родного. Невозможно представить себе общение в туристической поездке, на работе или в деловой поездке без определенных языковых навыков. А при приеме в международную компанию, знание английского — это обязательное условие.

Как подобрать курс

Общий английский язык — это программа для тех, кто начинает изучать язык с нуля либо прежних знаний недостаточно, чтобы получать более высокую языковую квалификация. Общий курс в Екатеринбурге предполагает, что человек будет начинать с самых азов.

Поэтому при подборе курса следует обратить особое внимание предлагаемой программе. А самое главное итоговым экзаменам. А также нужно обратить внимание на тот, какого качества должны быть знания в конце периода обучения. Грамотная программа обеспечит слушателя: