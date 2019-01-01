Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - одно из самых известных в Екатеринбурге негосударственных образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам. «Фьюче Фёст» успешно работает с 1999 года. За время работы центр был неоднократно отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Министерства образования Свердловской области, Управления образования города Екатеринбурга и лично Главой города Екатеринбурга за вклад в поддержку образования города Екатеринбурга.

Мы не гарантируем, что вы выучите язык за 3 месяца, но мы можем точно сказать, что процесс обучения будет увлекательным, эффективным и захватывающим.

Образовательный центр «Студема» - овладейте английским языком в совершенстве! Мечтаете овладеть английским языком в совершенстве? Хотите без труда общаться с иностранными друзьями и партнерами по бизнесу? Тогда образовательный центр «Студема» в Екатеринбурге именно то, что вам нужно.

Курсы английского языка в Екатеринбурге

Курсы английского языка — это хорошая возможность грамотно провести досуг и приобрести качественные базовые знания. Даже если круг интересов и работа не связаны с владением английским, то язык пригодится в туристической поездке. Человек владеющий языком чувствует себя гораздо свободнее в стране пребывания, поездка становится более насыщенной и программа более интересной.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка, как правило дают общее представление о языке, его структуре, грамматике и прочих аспектах. Если школа английского обладает, нижеперечисленными качествами, то на такую стоит обратить внимание:

набором авторских методик;

активно сотрудничает с зарубежными партнерами;

предлагает расширенную программу, после прохождения основной.

Это показывает, что преподавательский состав все время совершенствуется и владеет перспективными техниками обучения.

Для взрослых обучение всегда строится по определенной схеме, которая очень отличается от преподавательской работы с детьми, поэтому лучше искать школу, где будут курсы исключительно для взрослых.

Изучение английского может начаться как хобби и приобретение полезного навыка, но, а позже перерасти в дополнительный заработок. В Екатеринбурге есть много интересных расширенных курсов.

Сколько стоят курсы английского в Екатеринбурге

Важно обращать внимание на те курсы, которые готовы предоставить своим абитуриентам один или пару пробных уроков. Это показывает, что школа твердо стоит на ногах и точно знает, что изучение языка проходит на высоком уровне. Цены всегда можно уточнить на месте, тем более что зачастую предлагаются скидки.

Стоимость в разных учебных заведениях будет в районе от 2 500 р до весьма внушительных цифр, все зависит от пожеланий слушателя курсов.