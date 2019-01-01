Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года. Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул. "Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.

Всем известно, что изучение языков лучше дается в детстве. То, на что взрослому могут понадобиться недели, ребенок освоит за пару занятий. Курсы английского для детей English Lab предлагает не упускать бесценное время и начать обучение уже сейчас. Хотите, чтобы ваш ребенок приносил хорошие оценки из школы?

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В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга. Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.

В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года. Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.

Школа иностранных языков LMA - мы рады приветствовать наших студентов, выпускников и просто тех, кому интересен иностранный язык!

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Специальный курс разработанный под возрастные особенности обучения иностранному языку. Мы учитываем все аспекты подготовки. Мы понимаем, что чем старше мы становимся, тем ценнее для нас такой ресурс как время и как его производную деньги. Поэтому мы ценим ваше время и деньги, которые вы вкладываете в своё обучение английскому языку. Для получения максимального результата, которые и дают наши курсы английского языка для взрослых.

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Курсы английского языка в Екатеринбурге

Курсы английского языка — это хорошая возможность грамотно провести досуг и приобрести качественные базовые знания. Даже если круг интересов и работа не связаны с владением английским, то язык пригодится в туристической поездке. Человек владеющий языком чувствует себя гораздо свободнее в стране пребывания, поездка становится более насыщенной и программа более интересной.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка, как правило дают общее представление о языке, его структуре, грамматике и прочих аспектах. Если школа английского обладает, нижеперечисленными качествами, то на такую стоит обратить внимание:

набором авторских методик;

активно сотрудничает с зарубежными партнерами;

предлагает расширенную программу, после прохождения основной.

Это показывает, что преподавательский состав все время совершенствуется и владеет перспективными техниками обучения.

Для взрослых обучение всегда строится по определенной схеме, которая очень отличается от преподавательской работы с детьми, поэтому лучше искать школу, где будут курсы исключительно для взрослых.

Изучение английского может начаться как хобби и приобретение полезного навыка, но, а позже перерасти в дополнительный заработок. В Екатеринбурге есть много интересных расширенных курсов.

Сколько стоят курсы английского в Екатеринбурге

Важно обращать внимание на те курсы, которые готовы предоставить своим абитуриентам один или пару пробных уроков. Это показывает, что школа твердо стоит на ногах и точно знает, что изучение языка проходит на высоком уровне. Цены всегда можно уточнить на месте, тем более что зачастую предлагаются скидки.

Стоимость в разных учебных заведениях будет в районе от 2 500 р до весьма внушительных цифр, все зависит от пожеланий слушателя курсов.