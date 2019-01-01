Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.

Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю. У нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю

«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.

Курсы английского языка в Казани от Star School. Обучение английскому языку в Казани для начинающих

Языковой барьер — это серьезная граница к успешному будущему. И пройти через нее поможет только изучение языка. Даже если нет базовых школьных знаний, общий курс может помочь приобрести необходимые навыки.

Как подобрать курс

Общий английский — это обзорная экскурсия внутрь языковой структуры, знакомство с разговорной речью, развитие понятийного аппарата.

В Казани лучше всего выбирать курс, который отвечает следующим критериям: