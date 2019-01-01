Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.

Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю. У нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю

«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.

Интенсивные курсы английского языка в Казани помогут в максимально сжатые сроки восполнить пробелы в прежних знаниях, а также получить новую языковую информацию. Интенсив — это возможность сделать свою практику лучше и богаче.

Как подобрать интенсивные курсы

Интенсивные курсы английского языка в Казани нужно начинать с тестового собеседования, чтобы профессиональные педагоги оценили уровень знаний. Ведь попытка самостоятельно оценить базу может привести к тому, что будут упущены важные моменты. А тест выявит наиболее проблемные места в изучении языка и посоветует короткие быстрые курсы, которые помогут подготовиться к интенсиву.

В связи с вышеописанным стоит выбирать курсы, которые отвечают следующим требованиям:

наличие обязательного тестирования;

малое количество участников групп;

возможность заниматься в удобное время рабочего дня;

наличие групп выходного дня и более интенсивных занятий в такие дни;

авторские методики школы;

обязательные онлайн-занятия;

еженедельная проверка домашних заданий.

Выбор курсов интенсивной практики должен проводиться с особой тщательностью. Поэтому есть смысл, при необходимости возобновления занятий выбрать несколько курсов и пройти бесплатные уроки для сравнения.